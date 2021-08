Sardegna: Ferragosto sicuro, Guardia costiera in campo con 200 unità e 29 mezzi navali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione Marittima di Cagliari nel prossimo fine settimana intensificherà i controlli nei circa 950 chilometri di costa che si estendono da porto Tangone a Capo Monte Santu, con lo schieramento di oltre 200 militari, di tutti i 29 mezzi navali e dei mezzi terrestri di cui dispone. Con l'aiuto del personale e dei mezzi del IV nucleo subacquei e della IV sezione volo di Decimonannu. "L'obiettivo – ha spiegato il direttore marittimo Mario Valente - è quello di prevenire i comportamenti imprudenti che possono comportare il verificarsi di incidenti in mare". Questo il bilancio di inizio stagione dell'attività della Guardia costiera: 69 interventi con 154 persone soccorse, 7 morti (dei quali 3 sub), 19 denunce per diversi reati, soprattutto in materia ambientale. L'invito è quello della massima prudenza per chi conduce le unità da diporto, in particolare chi occasionalmente prende in locazione un mezzo nautico. Inoltre la Guardia Costiera è impegnata nell'emergenza incendi, garantendo la sicurezza durante i rifornimenti a mare dei canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il consiglio: per qualsiasi emergenza chiamare il numero blu 1530. (Rsc)