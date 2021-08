Sardegna: Festa dei Candelieri ancora limitata per la pandemia, niente balli e obbligo di mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto, vietati gli assembramenti, gli ingressi saranno contingentati anche nel piazzale di Santa Maria. La pandemia da Covid-19 limiterà anche quest'anno la festa dei Candelieri a Sassari per il voto alla Vergine Assunta. La "Faradda", in programma il 14 agosto, non sarà dunque una grande festa di popolo, come tradizione, ma sarà meno blindata dello scorso anno. I dettagli della festa di quest'anno sono stati presentati dal sindaco Nanni Campus, dall'arcivescovo Gian Franco Saba, dal presidente dell'Intergremio, Fabio Madau, e dal guardiano di Santa Maria in Betlem, padre Salvatore Sanna. La mattina è in programma la vestizione della bandiera del gremio dei Massai, che sarà esposta sul terrazzo del Palazzo di Città. Anche quest'anno non ci saranno i balli per evitare assembramenti. Sarà, invece, la prima volta del gremio degli Autoferrotranvieri che diventa la dodicesima corporazione autorizzata a partecipare alla Faradda. La sera si andrà verso piazza Santa Maria in ordine sparso, senza sostare né ballare. Previsto anche il tradizionale brindisi a "zent'anni" a Palazzo di Città tra sindaco e Massai, con l'arcivescovo, il prefetto Maria Luisa D'Alessandro, il guardiano di Santa Maria, consiglieri comunali ed ex sindaci. La conclusione sarà a Palazzo Ducale dove i Massai accompagneranno il sindaco per scambiare la bandiera del gremio col gonfalone. (Rsc)