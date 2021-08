Torino: controlli antidroga dei Carabinieri, due arresti e 5 chili di marijuana sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due pusher arrestati e un sequestro di 5 chilogrammi di marijuana. E' questo il risultato dei controlli antidroga effettuati da Carabinieri di Torino negli scorsi giorni. A Lauriano, nell'hinterland torinese, i militari della Compagnia di Chivasso hanno bloccato un pensionato di 61 anni che in un campo nelle vicinanze della sua abitazione aveva allestito una piccola coltivazione di cannabis composta di 10 piante. L'uomo, in frigorifero, aveva 4,5 chili di marijuana già confezionate, oltre a tutti i materiali per la preparazione delle dosi. In Val di Chy (Torino) la stessa sorte è toccata ad un 39enne. Nella sua abitazione i Carabinieri di Valchiusa hanno recuperato 52 grammi di marijuana, 230 grammi di trinciato e dei rami di cannabis in essiccazione, oltre ai materiali per l'allestimento di una serra casalinga. Nel giardino sono state trovate poi anche quattro piante coltivate. (Rpi)