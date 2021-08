Sardegna: giallo a Villasimius, 53enne trovato morto nella sua abitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 53enne di Villasimius, C.C., è stato trovato cadavere nella tarda serata di ieri nella sua abitazione in paese, in vico Ariosto. Sconosciute, almeno per il momento, le cause della morte che risalirebbe ad alcuni giorni fa. La salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero in attesa degli accertamenti del medico legale, Roberto Demontis, che deciderà se far trasferire il corpo all'Istituto di Medicina Legale al Policlinico di Monserrato. Sulla salma non sarebbero state ritrovate tracce di violenza. Tutte le piste sono aperte: ad uccidere l'uomo potrebbe essere stato un malore ma non si esclude l'omicidio. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Villasimius e della Compagnia di San Vito che hanno girato un primo rapporto informativo alla Procura della Repubblica. (Rsc)