Incendi: in Sardegna aiuti dalla Croce rossa ad allevatori in difficoltà (2)

- I mezzi della Croce Rossa, sbarcati ieri sera al Porto commerciale di Olbia, sono partiti stamattina presto dal Caip (Centro di addestramento della Polizia di Stato) di Abbasanta in provincia di Oristano e raggiungeranno tutte le realtà in maggior difficoltà, indicate alla Cri da Coldiretti. "Questa operazione è nata con non poche difficoltà, tuttavia abbiamo trovato le porte aperte immediatamente: un bellissimo esempio di condivisione – rimarca Sergio Piredda, Presidente Croce rossa Sardegna - e di sinergia assoluta. Abbiamo sentito tanta solidarietà. Sono grato a tutti i volontari sardi che si sono messi a disposizione aiutando a evacuare strutture, distribuendo aiuti ma, soprattutto, ascoltando le persone colpite da questa grave disgrazia. Perché l'aspetto psicologico è molto importante, tanto quanto il conforto a persone che hanno visto distruggere in pochi attimi il lavoro di una vita". (Com)