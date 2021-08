Sardegna: i 20 milioni dei ristori per gli incendi rimarranno all'interno della variazione di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimarranno all'interno della "legge omnibus" i 20 milioni di euro previsti dalla Sardegna per i danni dei devastanti incendi che alcune settimane fa hanno colpito il Montiferru. E' quanto è emerso al termine di un vertice di maggioranza convocato a Villa Devoto da Christian Solinas con i capigruppo, il presidente del consiglio regionale Michele Pais e l'assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino. La norma riguardante i ristori, quindi, non verrà scorporata. La "legge omnibus" (33 articoli) che contiene la variazione di bilancio per 150 milioni di euro, è stata trasmessa oggi alle commissioni consiliari. Contiene, oltre ai 20 milioni di ristori per gli incendi, anche gli aiuti per le categorie colpite dalla pandemia ma che non avevano ancora ricevuto nulla e i fondi per il sistema sanitario regionale e per quello aeroportuale messi a dura prova dalla pandemia. La maggioranza chiederà alle opposizioni il benestare per l'ingresso in Aula con la procedura d'urgenza. La legge non dovrebbe approdare in Consiglio prima dell'inizio di settembre. (Rsc)