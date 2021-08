Napoli: Nappi (Lega), 8,4 milioni per sicurezza urbana grazie a noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che 'pacco' per Napoli, sbandierato dalla sinistra. Noi agiamo con i fatti e non con le parole. Grazie alla Lega e alla linea principiata quando eravamo al Viminale e ora ripresa con la stessa efficacia dal sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, in un triennio Napoli avrà a disposizione 8.407.854 di euro per la sicurezza urbana. L'impegno della Lega e del nostro leader Matteo Salvini resta sempre massimo per la terza città d'Italia, dove dopo 30 anni di disastrosa amministrazione delle sinistre devono essere ripristinate sicurezza e legalità, viatico per il rilancio di Napoli sia sul fronte sociale che su quello economico". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega Campania e coordinatore della lista Prima Napoli, che con il centrodestra sostiene la candidatura a sindaco di Catello Maresca. (Ren)