Sardegna: vendeva Rolex falsi a clienti danarosi in spiaggia, fermato dalla Gdf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Distinto, ben vestito e, a quanto pare, accettava pagamenti con bancomat e carte di credito essendo fornito addirittura di Pos, almeno così raccontano i testimoni. I suoi potenziali clienti li sceglieva bene, fra i più "danarosi" vacanzieri dei resort della costa sud-est della Sardegna, fra Castiadas e Costa Rei, ai quali proponeva nientemeno che orologi Rolex con tanto di scatola, garanzia e numero di matricola. Con un piccolo ma non insignificante particolare: gli orologi, così come le borse "grandi marchi" che proponeva, altro non erano che "patacche". Una truffa in piena regola, insomma, quella messa in piedi da un cittadino straniero sulla quarantina che girava per le spiagge del Sarrabus in cerca di clienti dal portafoglio gonfio a cui rifilare la sua merce contraffatta. A subodorare la truffa alcuni bagnanti che hanno avvertito la Guardia di Finanza di Muravera: i finanzieri in borghese sono intervenuti a Feraxi sorprendendo il truffatore sul fatto e sequestrando la sua mercanzia, compresi gli orologi, del tutto simili agli originali. Sulla vicenda c'è il riserbo più assoluto da parte delle forze dell'ordine ma è facile immaginare guai giudiziari di non poco conto per il distinto venditore di Rolex falsi con Pos al seguito. (Rsc)