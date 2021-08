Sardegna: al Policlinico di Monserrato inaugurato un pronto soccorso con centro isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pronto soccorso specializzato anche per il Covid dotato di un modernissimo centro di isolamento a pressione negativa, fondamentale per le prime cure ai pazienti con rischio infettivo, è stato inaugurato questa mattina a Monserrato al Policlinico Duilio Casula dell'Azienda ospedaliera universitaria. Il nuovo pronto soccorso è dotato delle migliori tecnologie e dispone di sei posti letto, piccole camere di isolamento con tanto di bagno. I pazienti saranno monitorati costantemente da un centro di controllo. Massima attenzione anche alla sicurezza di pazienti e operatori con percorsi ben definiti. Per il commissario straordinario dell'Aou, Agnese Foddis, il nuovo pronto soccorso nasce dalla "necessità di avere un'area ben distinta del Pronto soccorso dove gestire i pazienti sospetti o confermati Covid, in attesa di trasferimento. È stata realizzata a questo fine un'area annessa alla camera calda del Pronto soccorso, in grado di ospitare 6 pazienti contemporaneamente. Si tratta di un centro finalizzato alla separazione dei percorsi con l'individuazione di aree distinte di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi". Concetto ribadito anche dalla direttrice del Pronto soccorso del Policlinico, Rosanna Laconi che ha evidenziato l'importanza di avere "un centro ad altissimo livello capace di accogliere e curare i pazienti in totale sicurezza". (Rsc)