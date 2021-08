Abruzzo: sui conti della sanità è scontro fra maggioranza ed opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spieghi lei perché accade, visto che questo in passato non è mai avvenuto. Poi, per utilizzare i fondi dello Stato - aggiunge Paolucci - è stata necessaria una modifica normativa, arrivata a luglio e invocata dal presidente Marsilio. Se non ci fossero state quelle poste, la Regione non avrebbe potuto utilizzarle per coprire i disavanzi: tant'è vero che per chiudere il tavolo si è atteso proprio questo passaggio normativo, evidentemente straordinario. Per altro, agire così ha significato precarizzare la sanità, anziché usare le risorse per rendere più stabile il personale e potenziare servizi e qualità, com'era inizialmente previsto, la Regione ci ha tappato le falle derivanti dalla mancata programmazione. Infine, dal tenore della replica si riscontra l'assenza sempre più evidente di una rotta. E questo è un costo sociale gravissimo - conclude il capogruppo del Pd - perché è tutto a carico dei cittadini che il centrosinistra aveva fatto uscire dal commissariamento della sanità regionale, in cui l'Abruzzo sta rischiando di ripiombare". (Gru)