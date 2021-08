Napoli: Nappi (Lega), garantire sicurezza h24 a strutture sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Necessario istituire drappelli di forze dell'ordine h24 presso gli ospedali, per impedire che si verifichino altri episodi come quello accaduto nelle scorse ore a Villa Betania, dove i parenti di una persona deceduta in seguito a un agguato di camorra, hanno dato sfogo alla loro rabbia danneggiando un pc e delle suppellettili, e prendendosela con medici e infermieri. Va tutelata l'incolumità del personale sanitario e dei pazienti, e vanno difesi i beni della collettività, e soltanto la presenza di forze dell'ordine può costituire un argine a tale tipo di azioni criminali". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli.(Ren)