Abruzzo: Marsilio e D'Annuntiis ad incontro su prospettive sviluppo interporto Manoppello

- Le prospettive di sviluppo dell'Interporto d'Abruzzo, a Manoppello, sono state al centro di un incontro a cui hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sottosegretario Umberto D'Annuntiis. All'incontro erano presenti l'ammiraglio Giovanni Pettorino, commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Medio Adriatico, il professor Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico del ministero delle Infrastrutture, e Mosè Renzi, direttore generale dell'Interporto d'Abruzzo. Al centro del confronto l'individuazione degli obiettivi utili alle prospettive di sviluppo commerciale attraverso interventi strutturali e infrastrutturali tesi anche all'ammodernamento dei mezzi e all'incremento del trasporto su ferro. "Ci sono concrete possibilità di incrementare le attività commerciali attraverso lo sviluppo dell'interporto ed i progetti inseriti nel Pnnr. Ci saranno ulteriori incontri per definire le linee programmatiche che potranno essere intraprese", hanno sottolineato Marsilio e D'Annuntiis. (Com)