Torino: la Hanon System ritira l'obbligo di certificato verde in mensa, sospeso lo sciopero

- Doveva essere il primo sciopero contro il certificato verde nelle mense aziendali, ma l'azienda coinvolta, ovvero la Hanon System, e la Regione hanno disinnescato la bomba. La seconda ieri sera ha diffuso un comunicato in cui segnalava che l'obbligo di esibire il certificato per accedere alle mense aziendali non occorreva. Mentre la prima questa mattina ha deciso di ritirare il provvedimento con cui si sanciva l'obbligo del certificato verde per accedere alla mensa. Così la Fim-Cisl ha deciso di sospendere lo sciopero previsto per oggi: "Dopo questa vittoria sindacale ritiriamo coerentemente lo sciopero". (Rpi)