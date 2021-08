Napoli: Gaudini, approvate linee di indirizzo per installazione di colonnine per ricarica veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e, in particolare, le emissioni di CO2 in atmosfera, attribuibili per il 39 per cento circa al settore dei trasporti, l'Amministrazione comunale di Napoli, nei propri strumenti di pianificazione dei trasporti, ha individuato, tra le azioni necessarie, l'incentivazione del rinnovo del parco circolante con auto a basso impatto ambientale, quali le auto elettriche - si legge in una nota - Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete, diffusa sul territorio, di infrastrutture per la ricarica di tali veicoli, localizzate sia in aree di sosta pubbliche e private che su strada. Al momento, risulta in avanzata fase di attuazione il programma dell'Anm teso a dotare i parcheggi pubblici cittadini di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Oggi la Giunta comunale, su proposta dell'assessore al Trasporto pubblico e alla Mobilità, Marco Gaudini, ha approvato le linee di indirizzo per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici anche lungo la rete stradale cittadina. Il numero complessivo di infrastrutture di ricarica che si prevede di installare è pari a 180, suddivise in 3 lotti ciascuno da 60 unità. Le infrastrutture di ricarica potranno essere del tipo quick charge e del tipo fast charge. Queste ultime, in particolare, saranno pari almeno al 20 per cento del totale. Le infrastrutture di ricarica saranno installate in ciascuna delle 10 Municipalità in cui è articolato il Comune". (segue) (Ren)