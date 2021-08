Torino: lavoratori della Hanon Systems in sciopero contro il certificato verde in mensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda chiede il certificato verde in mensa e i lavoratori vanno in sciopero. Succede a Campiglione Fenile, comune della città metropolitana torinese, dove la Hanon Systems Italia ha annunciato che l'accesso alla mensa sarà concesso solo ai dipendenti in possesso del documento. Una decisione che ha scatenato la rabbia dei lavoratori e dei sindacati che per venerdì 13 agosto organizzeranno uno sciopero di due ore. A proclamarlo la Rsu Fim-Cisl: "E' un provvedimento discriminante che viola la privacy dei lavoratori mettendoli alla gogna davanti ai colleghi senza tenere conto dei motivi per cui non fanno il vaccino", dice Davide Provenzano, leader della sigla sindacale che ha proclamato lo sciopero. "L'azienda - sottolinea il sindacalista deve aspettare i chiarimenti del Governo prima di procedere, l'interpretazione fatta in questo momento è fuorviante rispetto al decreto che è arrivato da Roma. Inoltre chiediamo un ticket di risarcimento per i lavoratori che sono stati esclusi dalla mensa lunedì 9 agosto. Abbiamo lo stesso problema anche alla Stamet di Feletto". (Rpi)