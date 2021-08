Abruzzo: la terza edizione del Festival dannunziano dedicata alla rinascita della Riserva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella terza edizione - sottolinea - è evidente che tale processo di riscoperta non può non considerare quanto accaduto negli ultimi giorni in uno dei luoghi dannunziani per eccellenza, ossia la pineta, la nostra Riserva naturale dannunziana, devastata dal fuoco che in un solo giorno ha distrutto il comparto 5, l'ultimo relitto di foresta italiana ancora esistente tra il Gargano e Ravenna, e in parte i comparti 3 e 4. La Regione Abruzzo è subito intervenuta individuando in bilancio un fondo di 3 milioni 400 mila euro per garantire la copertura dei primi interventi di somma urgenza su Pescara e anche su altri territori che il 2 agosto sono stati vittime di roghi. Il Comune di Pescara ha avviato le procedure di somma urgenza per la prima stima dei danni, tesa anche a quantificare l'entità della perdita subita dal nostro patrimonio verde, ma noi vogliamo soprattutto pensare alla rinascita". A tal fine il Comune di Pescara ha aperto un conto corrente dedicato sul quale tutti i cittadini potranno versare "un piccolo grande contributo e testimoniare la propria solidarietà. E anche il Festival dannunziano farà la propria parte – ha puntualizzato il Presidente Sospiri -: per la terza edizione abbiamo deciso di prevedere il pagamento di un biglietto per gli spettacoli portanti dell'intera kermesse e il ricavato verrà versato sul conto corrente istituito dal Comune di Pescara per la rinaturalizzazione della Riserva dannunziana, una finestra aperta affinchè tutti si sentano protagonisti nel processo di riqualificazione e rilancio della pineta". (Gru)