Terra dei fuochi: maxi operazione interforze, sequestri e denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vasta operazione di controllo antiroghi in “Terra dei fuochi”, nei Comuni di Castel Volturno (Ce), Napoli, Marigliano (Na), Casandrino (Na) e Frignano (Ce). Nella giornata di ieri, alle ore 18, ha avuto inizio una maxi operazione di controllo sul territorio, composta da 4 equipaggi dell’Esercito e 4 equipaggi della polizia Municipale di Castel Volturno con partenza dal Municipio di Castel Volturno. Alle ore 21 i dispositivi interforze si spostavano sulla via Domiziana in prossimità di via Napoli per effettuare ulteriori posti di controllo. L’attività si è conclusa con l’identificazione di 72 persone, di cui sanzionate 20 e una denunciata, 64 veicoli controllati di cui 27 veicoli sanzionati e 18 sequestrati, 55.235,00 euro di sanzioni comminate. Le pattuglie dispiegate comprendevano: Raggruppamento Campania dell’Esercito su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°) e Comando Polizia Municipale di Castel Volturno. Nei Comuni di Napoli, Marigliano, Casandrino e Frignano, invece, sono stati impiegati 13 equipaggi per un totale di 33 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio,controllando 3 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 1 sanzionata e 1sequestrata, 50 persone identificate, di cui 1denunciatae 2 sanzionate, 41 veicoli controllati di cui 2veicolisanzionati, circa 30 mq di aree sequestrate, 6.503,00euro di sanzioni comminate. Bel comune di Napoli due pattuglie dell’Esercito congiuntamente a tre pattuglie del Reparto ambientale della polizia municipale hanno controllatoe sequestrato un’officina meccanica. Nel comune di Mariglianouna pattuglia dell’Esercito congiuntamente a una pattuglia della Polizia Municipale hanno controllatoe sanzionato un’attività di falegnameria denunciando il titolare per gestione illecita dei rifiuti. Nel comune di Casandrino una pattuglia dell’Esercito congiuntamente a una pattuglia della Polizia Municipale hanno controllato un’attività imprenditoriale e commerciale. Nel Comune di Frignano tre pattuglie dell’Esercito congiuntamente a una pattuglia della Polizia Municipale e una pattuglia dei Carabinieri hanno effettuato posti di controllo mirati, fermandoveicoli furgonati e autoveicoli sospetti. Le pattuglie interforze dispiegate comprendevano: Raggruppamento Campania dell’Esercito su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), Reparto ambientale della polizia municipale di Napoli, Polizia Municipale di Marigliano, Polizia Municipale di Casandrino, Polizia Municipale di Casandrino, polizia Municipale di Frignano, Carabinieri di Frignano. (Ren)