Covid: il Piemonte rimane in zona bianca

- Il Piemonte si conferma stabile sul numero dei casi Covid nella settimana dal 2 all'8 agosto. E questo permette alla Regione di rimanere in zona bianca. Questo il responso del pre-report settimanale del ministero della Salute. La percentuale di positività dei tamponi è al 2 per cento, mentre il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è all'1 per cento. Cresce leggermente la presenza di pazienti nei raparti ordinari, che passa dall'1 al 2 per cento. Aumentano inoltre i focolai attivi, ma allo stesso tempo restano invariati i nuovi focolai. (Rpi)