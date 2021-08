Piemonte: strade chiuse per lavori a Mazzè e Sestriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo ferragosto arrivano nuovi cantieri tra Sestriere e Mazzè. Nel primo caso, dal 16 al 20 agosto per interventi di sistemazione della pavimentazione e pulizia delle aree pluviali verrà interrotta la circolazione di tutti gli utenti della Sp 23to2 del Colle del Sestriere, nella corsia in direzione Pinerolo-Torino con deviazione sul vecchio tracciato (sp.23). Questo blocco sarà attivo dalle 8 alle 18, in concomitanza con l'orario di lavoro degli opera impegnati nel cantiere. Lavori anche nel centro abitato di Mazzè. Dal 17 al 20 agosto verrà chiusa al transito la sp.81 del paese nel tratto compresso tra il chilometro 13+575 e il chilometro 13+589, dalle 8 alle 17. Anche in questo caso è prevista una deviazione sui percorsi alternativi (Rpi)