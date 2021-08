Asti: la Questura emette 5 daspo urbani per la rissa del 9 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda della grave rissa avvenuta lo scorso 9 maggio davanti ad un chiosco in via Torchio ad Asti si chiude con l'emissione di 5 daspo a carico dei responsabili. Lo ha deciso la Questura di Asti dopo aver valutato la gravità dei gesti che si sono susseguiti durante la rissa: in particolare qualcuno aveva utilizzato un coltello per ferire alcune persone al volto e al torace, rendendo necessario il trasporto in ospedale. Se i colpevoli non rispetteranno il daspo rischiano il carcere da sei mesi a due anni con una multa fino a 20 mila euro. (Rpi)