Incidente funivia: dipendenti impianto Mottarone rischiano il licenziamento

- I dieci lavoratori della funivia del Mottarone rischiano il licenziamento. I dipendenti sono rimasti senza occupazione da quando c'è stato l'incidente lo scorso 23 maggio, con la morte di 14 persone. A lanciare l'allarme le organizzazioni sindacali che si sono dette preoccupate dall'attuale situazione, con la società che non ha i soldi per pagare gli stipendi e il rischio di un licenziamento di massa. E' stato organizzato un incontro per trovare una soluzione. (Rpi)