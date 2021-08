Torino: la candidata 5 stelle Sganga sbatte la porta al Pd, niente alleanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno in cui i sondaggi certificano che un'alleanza tra il centrosinistra e i 5 Stelle a Torino potrebbe portare ad una vittoria quasi certa su Damilano, arriva la doccia fredda da parte della candidata pentastellata Valentina Sganga. La candidata sindaca risponde piccata sui social: "L'ho già detto e lo ripeterò ogni volta: non c'è alcun asse con Lo Russo e con il centrosinistra. Noi partecipiamo alle elezioni per vincere di nuovo e se non vinceremo vogliamo avere la forza necessaria per incidere sullo scenario politico della città con i nostri temi". "Volete lasciare la città all'amico di Berlusconi, Meloni e Salvini, a quelli che hanno creato un debito mostruoso con imprese scellerate, o a chi ha saputo, pur con poco, fare tanto per i torinesi?", conclude. (Rpi)