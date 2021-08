Calabria: de Magistris, emergenza incendi responsabilità della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Magistris ha aggiunto: "In Calabria in questo periodo manca l'acqua in molti comuni e zone agricole, manca in molte zone la raccolta dei rifiuti, la depurazione in molti luoghi è totalmente inadeguata ed il mare è quindi inquinato, per non parlare del disastro sanitario che provoca feriti e morti. Sentire parlare oggi il governo solo di ristori per i danni non più recuperabili per gli incendi non è sufficiente, per i danni in Aspromonte e non solo è come risarcire in moneta per l'incendio di un Picasso o di un Van Gogh. La foresta l'hai persa e non l'avrai più. Sono giorni che le montagne bruciano, siamo stanchi di politici che non hanno la capacità di investire in prevenzione, tutela, manutenzione e valorizzazione, ma che agiscono solo nell'emergenza, alimentando proprio il profitto criminale che ruota attorno alle emergenze. Cambiare si può, in tutto, ma basta non affidare cura e medicina a chi sta distruggendo il nostro presente e il nostro futuro". (Ren)