Piemonte: il meteo di domani a Torino e in Regione

- A Torino domani, giovedì 12 agosto, giornata soleggiata salvo velature in transito dalla sera. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, mentre lo zero termico si attesterà a 4.437m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa. In Piemonte, ulteriore rinforzo del campo anticiclonico per una giornata ben soleggiata e calda ovunque. Qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi ma ancora basso il rischio di temporali di calore. Temperature massime fino a 35°C in pianura padana, afa anche di notte nei grandi centri urbani. (Rpi)