Napoli 2021: "Dove eravamo rimasti?", domenica Giammarino si racconta tra Covid e progetti

- "Un lungo tunnel sospeso tra la propria abitazione ed il ricovero presso l'Ospedale Cotugno da dove è stato dimesso da qualche giorno, per poi tornare a casa dove è ancora alle prese con le ultime cure - si legge in una nota - Ma il ritorno alla battaglia per Palazzo San Giacomo è ormai prossimo per il candidato sindaco Gino Giammarino. Ecco perché domenica 15 agosto dalle ore 10 sarà in diretta streaming dalla pagina Facebook Gino Giammarino sindaco (https://www.facebook.com/Gino-Giammarino-Sindaco-100356658854902) e dal canale You Tube Telebrigante (https://www.youtube.com/user/TeleBrigante). "Nel ricordo del ritorno dopo la tempesta di un'altra persona perbene quale fu Enzo Tortora - prosegue - che aprì la prima puntata del suo pogramma proprio esordendo con quel 'Dove eravamo rimasti?' diventato celebre, Giammarino racconterà l'esperienza passata e la proposta per il futuro di Napoli". Interverranno in collegamento la portavoce Vittoria Mariani ed alcuni candidati, ma sarà possibile intervenire anche per coloro che vorranno porre domande, chiedere delucidazioni o dare suggerimenti. (Ren)