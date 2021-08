Campania: Pellegrino (Iv), crisi autotrasportatori, Regione al lavoro per percorsi formativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Già da alcune settimane stiamo lavorando con le associazioni di categoria per affrontare il problema”. Lo afferma Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva in Consiglio regionale della Campania commentando la crisi del settore degli autotrasportatori e l’allarme lanciato dalle imprese di categoria relativo alla carenza di personale. “E - prosegue - sono convinto che questa carenza possa trasformarsi in un'opportunità straordinaria per la nostra Regione. Da un'indagine effettuata nel settore degli autotrasporti è emerso il problema, da parte delle imprese del settore, di reperire autisti formati. Si rileva un'offerta di lavoro che non viene soddisfatta da una domanda non solo inadeguata, ma addirittura carente. L'indagine ha quindi evidenziato che in Campania esiste un potenziale incremento occupazionale pari a oltre duemila posti di lavoro in questo settore. Per tali ragioni ho presentato un'interrogazione in Consiglio Regionale – prosegue Pellegrino – ed ho già parlato con l'Assessore Regionale alla Formazione Professionale, Armida Filippelli, che ha dato piena disponibilità ad aprire un tavolo di confronto per affrontare tale problematica. La formazione è necessaria, considerato anche l'alto tasso di tecnologia ormai raggiunto dai mezzi in strada, ma conseguire gli attestati necessari, ovvero le patenti CIE e CE, la Carta di Qualificazione del Conducente e il patentino ADR per il trasporto di merci pericolose, è un cammino lungo e costoso. Delle agevolazioni potrebbero innescare un percorso virtuoso che reinserisca i disoccupati nel mondo del lavoro e che faccia entrare, al contempo, tanti giovani che attendono solo un'opportunità". Ha concluso il consigliere Pellegrino. (Ren)