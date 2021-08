Recovery: Peluso (Fd’I), concentrare risorse in città metropolitane del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la modifica del programma operativo nazionale italiano del Recovery Fund per destinare un miliardo aggiuntivo alle Città Metropolitane, ma queste risorse, che derivano dai fondi europei destinati alle aree svantaggiate, ovvero al Mezzogiorno, vanno concentrare nelle Città Metropolitane del Sud Italia". E' quanto afferma la vice responsabile nazionale delle Politiche per il Sud di Fratelli d’Italia, Gabriella Peluso. "In occasione della discussione del Recovery Plan - prosegue - abbiamo sostenuto che almeno il 50 per cento delle risorse fosse destinato alle Regioni meridionali, per il potenziamento delle infrastrutture e per ridurre il gap economico con il Centro-Nord, in particolare abbiamo sostenuto la necessità di investire sulle Città Metropolitane per bonificare l'ambiente, migliorare la vivibilità, potenziare i trasporti e la connessione digitale, affinchè esse potessero fare da traino allo sviluppo delle Regioni meridionali e, quindi, dell'Italia". Per l'esponente del partito guidato da Giorgia Meloni, quindi, "le risorse aggiuntive destinate alle Città Metropolitane vanno investite per lo sviluppo delle Città Metropolitane di Napoli, Bari e Reggio Calabria che risultano più in difficoltà per problematiche storiche”. (Ren)