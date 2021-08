Campania: De Luca, manca manodopera, rivedere reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un’inchiesta uscita oggi sul Sole 24 Ore pubblica i numeri preoccupanti della mancanza di manodopera nel settore dell’industria conserviera: il 30 per cento dei lavoratori stagionali rifiuta il lavoro. È un problema enorme per la nostra economia - soprattutto nel Mezzogiorno e in Campania - che noi avevamo già prospettato nei mesi scorsi in relazione al reddito di cittadinanza, che scoraggia questo tipo di lavori". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: "Premetto: sono assolutamente d’accordo a dare un reddito a chi non ha il pane, ma non sono d’accordo a tollerare degenerazioni, speculazioni e parassitismi. L’ipotesi che io rilancio è questa: siccome oggi in Italia le aziende agricole, di trasformazione agricola, ma anche i ristoranti, gli alberghi, gli stabilimenti balneari fanno fatica a trovare lavoratori stagionali, perché molti che percepiscono il reddito di cittadinanza non sono più disponibili ad accettare questo tipo di impiego (o magari lo fanno a nero per non perdere il sostegno)". (segue) (Ren)