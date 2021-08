Piemonte: 7,7 milioni di euro alle scuole paritarie per l'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte assegna 7 milioni e 700 mila euro per le scuole paritarie dell'infanzia. I fondi, spiega l'assessora all'Istruzione Elena Chiorino, "verranno resi prioritari per gli istituiti dei piccoli comuni, per arginare lo spopolamento e sostenere gli amministratori che lavorano con tenacia per mantenere i servizi sul proprio territorio". Proprio in questo senso, ben il 75 per cento dei fondi andrà a favore delle scuole d'infanzia situate nei comuni con meno di 15 mila abitanti, oppure situate nelle frazioni di Comuni decisamente più popolati. Le risorse assegnate saranno suddivise in questo modo: 3.055.248 euro e 166.010 euro saranno assegnati direttamente alle scuole paritarie dei Comuni della Città metropolitana di Torino; nell'alessandrino saranno 170.698 euro e 250.547 euro i fondi assegnati. Nell'astigiano saranno 481.035 euro senza alcun contributo diretto a scuole paritarie non convenzionate; nel biellese, saranno 234.391 gli euro destinati agli enti locali e 91.989 euro alle scuole; nel cuneese, 1.712.405 euro destinati agli enti e nessun contributo diretto alle scuole; nel novarese, 696.131 euro agli enti e 151.591 euro alle scuole; nel verbano, 470.463 euro agli enti locali a fronte di 32.985 euro alle scuole; nel vercellese, 116.681 euro ai Comuni e 69.818 direttamente alle scuole. In totale saranno 6,9 milioni di euro assegnati alle scuole dell'infanzia per il tramite degli enti locali, mentre 760 mila euro saranno destinati direttamente alle scuole paritarie non convenzionate. (Rpi)