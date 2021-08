Campania: Saiello (M5s), una proposta di legge contro le delocalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È da 3 anni che richiamiamo in Consiglio regionale attenzione sul fenomeno delle delocalizzazioni di aziende che dopo aver firmato impegni con le istituzioni 'scappano' pur avendo usufruito di incentivi pubblici, creando al territorio un doppio danno. Se da un lato è giusto incentivare l'insediamento e lo sviluppo delle realtà produttive, dall'altro lato è altrettanto giusto mettere dei paletti per garantire il rispetto degli impegni sottoscritti". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Gennaro Saiello, a margine del nuovo Piano del governo nazionale "con un'ulteriore stretta rispetto "alle delocalizzazioni aggressive delle aziende con la previsione di sanzioni fino al 2 per cento per quelle che scappano, tesa a stabilire delle regole affinché l'Italia non sia più per alcuni imprenditori stranieri solo un passaggio". Criticità sottoposta all'attenzione del consiglio regionale da Saiello già nella scorsa legislatura, attraverso una proposta di legge depositata ma mai calendarizzata dalla maggioranza: "Il mio primo atto in questa nuova consiliatura è stato proprio quello di depositare in tal senso una nuova proposta di legge In questi mesi ho cercato di far comprendere anche alle altre forze politiche quale sia l'importanza di affrontare urgentemente questa tematica". (segue) (Ren)