Sardegna: sospesa dal lavoro perché non vaccinata, si presenta ugualmente in corsia

- E' stata sospesa dal servizio senza retribuzione per la mancata somministrazione del vaccino anti-Covid ma si è presentata regolarmente al lavoro rifiutando di abbandonare la corsia come ordinato da un suo superiore. E' accaduto sabato scorso all'ospedale Brotzu di Cagliari ma la notizia è trapelata solo oggi. Protagonista della vicenda un'operatrice socio-sanitaria. Di fronte al suo rifiuto di abbandonare la corsia, i responsabili del reparto hanno fatto intervenire i Carabinieri che hanno convinto la Oss sospesa a desistere dalla sua protesta. Si tratta del primo caso in Sardegna di dipendente sospesa per aver rifiutato di sottoporsi a vaccinazione. Sono circa 750 gli operatori sanitari dell'Ats che dovrebbero essere destinatari del provvedimento di sospensione. L'azienda ha inviato agli ospedali gli elenchi dei dipendenti non vaccinati e dalle direzioni sanitarie stanno partendo le lettere di sospensione senza retribuzione, provvedimento valido fino al prossimo 31 dicembre. I dipendenti che ne sono destinatari potranno tornare al lavoro solo se completeranno il ciclo di immunizzazione, in caso contrario rischiano il licenziamento. (Rsc)