Napoli: Nappi (Lega), Anm? Si traduce in Ancora nessuna mobilità

- "Da anni abbiamo purtroppo compreso il vero significato della sigla Anm: Ancora nessuna mobilità. E questa mattina è arrivata l'ennesima conferma, prima lo stop di un'ora della Linea 1 della Metro con la circolazione interrotta sull'intera tratta Garibaldi-Piscinola - per un problema legato all'alimentazione elettrica -, poi, appena due ore dopo, la limitazione delle corse alla sola tratta Dante-Piscinola. Nonostante l'impegno massimo profuso dalla nuova governance dell'azienda, si paga lo scotto pesantissimo di anni di gestione scellerata che continua a ripercuotersi sulla pelle dei viaggiatori. Inoltre, oggi i trasporti fanno fare a Napoli un'altra pessima figura, con i turisti in fila al caldo, davanti alle stazioni sbarrate in attesa di poter prendere il treno". Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli. (Ren)