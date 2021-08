Alessandria: senza biglietto e mascherina fa ritardare il treno, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viaggiava su un treno diretto a Genova senza mascherina e davanti ai controlli è riuscito a dileguarsi salendo su un altro convoglio in partenza da Arquata Scrivia in provincia di Alessandria. A quel punto però la Polfer lo ha seguito e gli ha chiesto sia il biglietto che il dispositivo di protezione. Il trentenne a quel punto ha dato in escandescenze e ha fatto ritardare il treno. È stato sanzionato per interruzione del servizio pubblico e inosservanza delle prescrizioni anti-contagio. Inoltre, dopo le indagini, si è scoperto che il ragazzo non aveva rispettato l'Ordine del Questore di Imperia di abbandonare il territorio nazionale. L'uomo è stato quindi denunciato anche per questo.(Rpi)