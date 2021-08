Sardegna: in un mese a Sassari raddoppiano gli incidenti provocati da guida in stato d'ebrezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e giugno a Sassari si sono registrati 22 incidenti stradali nei quali almeno uno dei conducenti coinvolti guidava il veicolo in stato di alterazione psico-fisica. A distanza di un mese questo dato è raddoppiato: 32 soggetti sotto l'effetto dell'alcol coinvolti in incidenti stradali, 12 risultati positivi alle sostanze psicotrope e stupefacenti. I dati sono stati forniti dal Comune di Sassari che prosegue anche ad agosto e a settembre la campagna di sicurezza stradale "Operazione trasparenza" avviata dal Comando di Polizia Locale del capoluogo turritano. Da oggi e fino a domenica 29 agosto i controlli si concentreranno prevalentemente sulle strade che collegano la città capoluogo alle località turistiche più frequentate del territorio comunale. I controlli saranno estesi alle ore serali e notturne e saranno rafforzati nei fine settimana e per continuare fino al 30 settembre. Le strade interessate saranno via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Don Sturzo, via Prati, ex s.s. 131, località Ottava, via Domenico Millelire, S.P. 18 Bancali, Palmadula – S.P. 4 S.P. 18, S.P. 42 Campanedda. (segue) (Rsc)