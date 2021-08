Campania: Saiello (M5s), una proposta di legge contro le delocalizzazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saiello ha aggiunto: "La proposta prevede, da un lato, di recuperare i finanziamenti erogati alle imprese che decidono di delocalizzare all'estero la produzione a meno di 5 anni dal percepimento di fondi regionali; e dall'altro lato vuole favorire nuove possibilità di occupazione per tutti quei lavoratori che, proprio a causa di questo meccanismo, rimangono senza lavoro. Si stabilisce, inoltre, che la Regione garantisca la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità". Quindi ha proseguito: "Per incentivare il reinserimento dei lavoratori abbiamo pensato alla possibilità di ricorrere ad accordi di programma per la reindustrializzazione e la riconversione economica dei territori promuovendo il coinvolgimento dei dipendenti nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa. La proposta stabilisce anche la realizzazione del monitoraggio dello stato di salute e dei piani industriali di tutte le imprese che beneficiano di contributi regionali. Gli aiuti delle istituzioni sono fondamentali per lo sviluppo delle imprese, ma devono essere utilizzati da imprenditori seri per creare posti di lavoro duraturi". (segue) (Ren)