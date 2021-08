Napoli: Rispoli (Fd’I), fallimentare gestione Manfredi delle partecipate Federico II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei chiedere al candidato della sinistra, Manfredi, qual'è il suo modello di gestione delle società partecipate" così Luigi Rispoli, componente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia e già Presidente del Consiglio provinciale di Napoli. "La domanda -ha continuato l'esponente del partito di Giorgia Meloni- non è peregrina se si pensa che quando era rettore della Federico II Manfredi ha assistito in maniera silente al fallimento economico e gestionale di alcune società partecipate dall'ateneo di Napoli. In particolare, durante il suo rettorato, una società partecipata con Città della Scienza, la ‘Campania New Steel’, ha accumulato un milione e mezzo di euro di disavanzo senza che Manfredi profferisse parola. Una vicenda dai contorni strani che vedeva il management direttamente coinvolto in altre società private che svolgevano analoghe attività della Campania New Steel, cosa di cui Manfredi pare fosse stato informato direttamente dal commissario di Città della Scienza. Poca fortuna per Manfredi anche in un'altra società partecipata dalla Federico II, la Amra, impegnata nella analisi e monitoraggio del rischio ambientale che il magnifico ha visto accumulare debiti per 1,8mln di euro”. (segue) (Ren)