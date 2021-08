Calabria: de Magistris, emergenza incendi responsabilità della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Calabria interi territori di montagne, boschi, foreste, campagne, sono stati per giorni e giorni lasciati soli con il fuoco che avanzava inesorabilmente provocando morti e danni ambientali devastanti. Sono stati abbandonati sindaci, cittadini, agricoltori, allevatori. La responsabilità di non aver pianificato nella Regione Calabria un'adeguata ed immediata risposta a ciò che era prevedibile è sotto gli occhi di tutti, ulteriore dimostrazione che la sospensione della democrazia con un presidente che non c'è, non eletto dal popolo da circa un anno, sta producendo una vera e propria emergenza nazionale". Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Napoli e candidato alla carica di presidente della Regione Calabria Luigi de Magistris. (segue) (Ren)