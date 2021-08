Covid: in Piemonte 367 nuovi casi e 2 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una giornata complicata quella raccontata dal bollettino Covid odierno della regione Piemonte. Oggi, mercoledì 11 agosto, si registra una netta impennata di casi che passano a +367, pari al 2 per cento di 18.405 tamponi. Gli asintomatici sono 136. Brutte notizie anche dai ricoveri nei reparti ordinari che ormai crescono da diversi giorni. Oggi sono 111, ovvero +6 rispetto a ieri. Invariati invece quelli in terapia intensiva, ancora a quota 4. Purtroppo ci sono stati due decessi dopo giorni in cui non se ne erano registrati. Una piccola nota positiva sui guariti che oggi sono +297. (Rpi)