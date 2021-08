Abruzzo: la terza edizione del Festival dannunziano dedicata alla rinascita della Riserva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La terza edizione del 'Festival Dannunziano' promosso dalla Regione Abruzzo sarà interamente dedicato alla 'Rinascita della Riserva dannunziana': tutti gli eventi principali, dai concerti al Teatro, saranno per la prima volta a pagamento e il ricavato verrà devoluto per co-finanziare gli interventi di rinaturalizzazione dei comparti bruciati dal rogo, una scelta amministrativamente e moralmente doverosa dopo il dramma vissuto che, al tempo stesso, ci consentirà di far partecipare gli stessi cittadini, dunque il territorio, alla riqualificazione e al risanamento di quel polmone verde che appartiene a tutti noi, alla nostra storia, e soprattutto al futuro dei nostri figli e nipoti". Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale abbruzzese, Lorenzo Sospiri, ufficializzando l'iniziativa. "Negli ultimi giorni stiamo definendo i contorni e i contenuti della terza edizione della 'Festa della Rivoluzione, Festival dannunziano' – ha spiegato il Presidente Sospiri - una kermesse storico-artistico-culturale che quest'anno si svolgerà dal 3 al 12 settembre e che in pochissimo tempo ha saputo conquistare un posto d'onore tra le manifestazioni di spicco a livello nazionale, riaccendendo i riflettori sulla figura del nostro vate, restituendone l'immagine, il volto, la storia, il nome, le vicende personali, affettive e letterarie, ai pescaresi, ossia restituendolo ai suoi concittadini che spesso per la prima volta stanno scoprendo aspetti inusitati, spesso inediti, di un uomo, un letterato, un poeta e un 'avventuroso' che la letteratura ha erroneamente etichettato". Merito della kermesse, secondo il presidente, "è aver avuto la forza di spogliare d'Annunzio di quelle etichette e quindi dei pregiudizi, coinvolgendo in tale processo i massimi esperti a livello mondiale, e restituendo trasparenza alla grande attualità del Vate che, dopo aver infiammato la storia del secolo scorso, ancora oggi saprebbe trovare modi e strumenti per far parlare di sé". (segue) (Gru)