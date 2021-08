Incidente funivia: la zia del bimbo sopravvissuto, è in ostaggio, torni in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella straziante vicenda del Mottarone si aggiunge una denuncia molto pesante. A lanciarla la zia materna di Eitan, il bimbo sopravvissuto alla caduta della funivia del maggio scorso. Secondo Gali Peri, questo il nome della zia materna, "Eitan in questo momento è con una famiglia che in precedenza non gli era stata vicina in nessun modo". Ad alzare ulteriormente i toni ci pensa l'avvocato Roren Dlayahu che rappresenta la famiglia israeliana: "Eitan è in ostaggio, deve tornare in Israele: abbiamo avviato un procedimento per farlo ritornare". (Rpi)