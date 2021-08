Torino: nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 agosto tamponi gratuiti a Porta Nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "la notte della sicurezza" l'iniziativa lanciata dalla Croce Rossa Torino che a cavallo tra venerdì 13 e sabato 14 agosto offrirà tamponi gratuiti nell'hub della stazione di Porta Nuova. Sarà possibile fare il test rapido senza prenotate per poter trascorrere un Ferragosto in assoluta serenità anche senza il certificato verde. Il progetto è sostenuto dalla Commissione Europea che finanzierà i costi dell'operazione. L'appuntamento è alle 22 di venerdì 13 agosto fino alle 3 di notte di sabato 14 nel lato della stazione che dà su via Nizza. (Rpi)