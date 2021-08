Napoli: Borrelli (Europa Verde), rogo A3, chiesto di conoscere cause

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto di conoscere le cause del rogo, l'identità dei danni e se il tratto è stato riaperto al traffico. Abbiamo inoltre incaricato l'Arpac di monitorare le condizioni e la qualità dell'aria nell'area dell'incendio. Gli incendi in questa torrida estate sono all'ordine del giorno il tutto il territorio. E' in ballo la salute dell'ambiente e quella della cittadinanza." Così il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, in merito all'incendio sviluppatosi nella notte tra Barriera Di Napoli Sud-Barra e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Napoli. (Ren)