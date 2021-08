Verbano-Cusio-Ossola: bambini trovano bomba a mano e la portano a casa, salvati dal nonno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stavano giocando nel bosco quando hanno trovato una bomba a mano. Non conoscendo la pericolosità dell'ordigno l'hanno portato a casa. Fortunatamente il nonno ha capito subito la gravità della situazione e ha messo in sicurezza la bomba avvertendo i Carabinieri. Così è finita una storia che poteva trasformarsi in una tragedia per un gruppo di bambini. È accaduto in un paese della valle Antrona nel Verbano-Cusio-Ossola. Sul posto sono poi arrivati gli artificieri che hanno fatto brillare l'ordigno. (Com)