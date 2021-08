Vaccino: in Piemonte oggi oltre 23 mila somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23.339 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid oggi, mercoledì 11 agosto, in Piemonte. Di queste 9.374 hanno ricevuto la seconda dose. Con i dati attuali la Regione ha utilizzato il 98,3 per cento delle dosi nell'attesa dell'arrivo di nuove forniture da parte di Pfizer e Moderna, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Come trend consolidato, anche oggi sono i 16-29enni i più vaccinati a quota 6.948, seguiti dai trentenni a quota 3.769 e dai quarantenni a 3.023 dosi. Stabili i 12-15enni a 2.253 dosi inoculate. (Rpi)