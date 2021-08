Napoli: documenti falsi per aprire conto alle Poste, arrestato 46enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Portici (Napoli) hanno arrestato un 46enne per possesso di documenti di identificazione falsi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo si sarebbe recato all'interno di un ufficio postale con l'intento di aprire un conto corrente, ma nel corso del procedimento i suoi documenti hanno destato i sospetti del personale dell'ufficio postale. Gli impiegati hanno prontamente allertato il 112. In seguito i militari avrebbero accertato la non conformità sia della carta di identità che della tessera sanitaria. Il soggetto è stato trasferito agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (Ren)