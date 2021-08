Elezioni: Clemente, solo gli uomini possono candidarsi? Serve cambio linguaggio modulistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo gli uomini possono candidarsi? Proprio ieri ho pubblicato un video in cui racconto di come a noi donne venga sempre chiesto di fare un passo indietro e dopo un paio di ore mi sono trovata davanti i moduli per candidarsi al consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative a Napoli". Così la candidata sindaco di Napoli, Alessandra Clemente, sui suoi canali social mostrando il modulo in cui non è previsto il genere femminile per il candidato. "Secondo la modulistica del Ministero dell'Interno solo gli uomini possono candidarsi? - aggiunge - Le donne hanno avuto il diritto al voto solo nel 1945, nel 2021 ancora non abbiamo diritto ad una parità di genere nel linguaggio, si da quindi per scontato che la politica, come altri settori della società, sia un 'affare' per uomini? Ad una donna, l’onorevole Luciana Lamorgese, a capo del Ministero dell’Interno chiedo di provvedere al cambiamento della modulistica di modo da ricomprendere noi, candidate politiche donne". (Ren)