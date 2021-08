Napoli: Nappi (Lega), campo rom, stanotte esplosa ennesima bomba a orologeria del degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E dopo il disastro del campo rom di Scampia e la perenne guerriglia del Vasto, stanotte è esplosa, fortunatamente senza provocare vittime, l'ennesima bomba a orologeria del degrado che continua ad attanagliare molte zone di Napoli. In attesa di conoscere le cause che hanno portato al rogo del campo rom di Barra, ribadiamo la necessità, già espressa da tempo, di chiudere questi spazi, degradanti non solo per le persone che ci sopravvivono, ma per l'intera città e per tutti i napoletani. Senza contare gli effetti devastanti di questi incendi che, in aree già duramente provate dall'inquinamento, rendono l'aria irrespirabile con ripercussioni incalcolabili sulla salute dei residenti". Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale campano della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli. (Ren)