Napoli: Manfredi, incendio campo rom sintomo di emergenza sociale da risolvere

- "L'incendio di questa notte al campo rom di Barra è il sintomo di un'emergenza sociale da risolvere. È importante garantire legalità in ogni angolo della nostra città, ma innanzitutto dobbiamo dimostrare, come noi napoletani sappiamo fare, concreta solidarietà alle famiglie e ai bambini che vi risiedono e che oggi si trovano in una situazione drammatica". Così su Facebook il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. (Ren)