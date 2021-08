Green Pass: controlli a Napoli, sanzionati due locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia locale di Napoli hanno effettuato numerosi controlli presso gli esercizi commerciali sia per controllare il corretto uso della mascherina, che per verificare la regolarità dei green pass dei clienti. In particolare, come si legge in una nota, gli agenti hanno effettuato 19 controlli tra bar, ristoranti e palestre, a seguito dei quali si è riscontrato la regolarità dei Green Pass in 25 occasioni mentre, in due casi, in una pizzeria di via Manzoni ed in un ristorante di via Posillipo, si è proceduto ad elevare verbale a carico dei responsabili, per l'omesso controllo del documento. (Ren)