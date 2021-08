Campania: Coldiretti, basta alibi, salvare produzione pomodori da conserva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovare soluzioni alternative per eliminare gli alibi e salvare la produzione dei pomodori da conserva". È la proposta che Coldiretti Campania, rappresentata dal direttore regionale Salvatore Loffreda, ha portato al tavolo d’urgenza in Regione convocato sulla crisi dall’assessore all’agricoltura Nicola Caputo. Loffreda ha spiegato: “Se il problema dell’industria conserviera è il trasporto siamo pronti a mobilitare i trattori delle aree interne per agevolare il carico e la consegna presso gli stabilimenti di trasformazione, evitando di innescare così tensioni sul mercato tra Campania e Puglia”. Loffreda ha aggiunto: "Occorre andare alla radice del problema altrimenti non riusciremo a capire chi sta giocando sulla pelle degli agricoltori, puntando a speculare o sul trasporto o sul crollo dei prezzi”. Per Coldiretti: "Alla luce del rischio di lasciare il prodotto a terra, facendo crollare i prezzi, l’assessore Caputo ha manifestato la volontà di prevedere dei risarcimenti". (segue) (Ren)